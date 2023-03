La crisi del credito negli Usa oltre al rischio contagio potrebbe portare alla stagflazione (Di giovedì 16 marzo 2023) Altre banche, soprattutto negli Usa, a rischio di fallimento; una frenata del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali; il pericolo di finire in una stagflazione, cioè economia in stagnazione con inflazione. Sono questi alcuni degli scenari disegnati dagli operatori sui mercati finanziari dopo il fallimento della Silicon Valley Bank in California e il crollo del Credit Suisse in Europa, poi salvato dalle autorità federali svizzere. Larry Fink, amministratore delegato di Blackrock, la più grande società di gestione di fondi del mondo, ha avvertito nella sua lettera annuale agli azionisti che altre banche potrebbero fallire. Fink ha scritto che i recenti crack bancari negli Stati Uniti sono stati il "prezzo del denaro facile" e ha ipotizzato un “effetto domino”: “Finora la risposta normativa è ... Leggi su panorama (Di giovedì 16 marzo 2023) Altre banche, soprattuttoUsa, adi fallimento; una frenata del rialzo dei tassi da parte delle banche centrali; il pericolo di finire in una, cioè economia in stagnazione con inflazione. Sono questi alcuni degli scenari disegnati dagli operatori sui mercati finanziari dopo il fallimento della Silicon Valley Bank in California e il crollo del Credit Suisse in Europa, poi salvato dalle autorità federali svizzere. Larry Fink, amministratore delegato di Blackrock, la più grande società di gestione di fondi del mondo, ha avvertito nella sua lettera annuale agli azionisti che altre banchero fallire. Fink ha scritto che i recenti crack bancariStati Uniti sono stati il "prezzo del denaro facile" e ha ipotizzato un “effetto domino”: “Finora la risposta normativa è ...

