La conosco bene e | Tajani smonta Schlein Pd con le armi spuntate

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Paolo Del Debbio nel corso di Dritto e rovescio, su Rete 4, commenta il primo confronto alla Camera tra la premier Giorgia Meloni e la neosegretaria del Pd, Elly Schlein. "La conosco bene e ho anche stima nei suoi confronti, siamo stati al Parlamento Europeo assieme - afferma Tajani - fa il suo dovere ma non ha proposte concrete, attacca soltanto". Come ad esempio sul salario minimo, tema "scippato" dai dem al Movimento 5 stelle: "Come chiede l'Ue, deve essere realizzato nei Paesi dove non c'è una contrattazione collettiva che non arrivi all'80 per cento". E questo non è il caso dell'Italia. Tra i temi trattati c'è quello del via libera in Cdm al Ponte sullo Stretto di Messina: "Una vittoria importante dopo tanti blocchi", dice il capo della Farnesina.

