La Commissione europea presenta il piano Net Zero Industry Act

Oggi la Commissione europea presenterà il piano Net Zero Industry Act, che punta ad aumentare la produzione europea di tecnologie green considerate strategiche, allentando le regole sugli aiuti di Stato e potenziando i sussidi verdi. È la risposta all'Inflation Reduction Act, o Ira, il programma di sussidi statali da 369 miliardi di dollari, con cui gli Stati Uniti sovvenzioneranno un certo tipo di aziende per incentivarle a produrre in territorio americano. «Gli elementi centrali del piano industriale Green Deal sono la legge sull'industria a Zero emissioni e la legge sulle materie prime critiche», ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen in plenaria all'Europarlamento.

