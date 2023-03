La classifica dei 10 quadri più costosi al mondo: i primi tre raggiungono cifre spaventose (Di giovedì 16 marzo 2023) Il mercato dei quadri può essere molto redditizio e ricco di sorprese: ecco cosa c’è da sapere sui capolavori mondiali. Forse in molti se lo sono chiesto almeno una volta. E sicuramente la domanda è stata ripetuta più volte dopo la visione del celebre film “La migliore offerta”, film del 2013 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, con protagonista Geoffrey Rush, un battitore d’aste che riesce a impossessarsi a basso costo di tele dal valore inestimabile. Insomma, quanto valgono i quadri più famosi? E in particolare, quelli più famosi? Alcuni quadri possono arrivare a costare fino a centinaia di milioni di euro (AnsaFoto)- ilovetrading.itI mass media di tutto il mondo spesso raccontano di aste milionarie che vendono i quadri con cifre da capogiro. Le aste più famose sicuramente sono ... Leggi su ilovetrading (Di giovedì 16 marzo 2023) Il mercato deipuò essere molto redditizio e ricco di sorprese: ecco cosa c’è da sapere sui capolavori mondiali. Forse in molti se lo sono chiesto almeno una volta. E sicuramente la domanda è stata ripetuta più volte dopo la visione del celebre film “La migliore offerta”, film del 2013 scritto e diretto da Giuseppe Tornatore, con protagonista Geoffrey Rush, un battitore d’aste che riesce a impossessarsi a basso costo di tele dal valore inestimabile. Insomma, quanto valgono ipiù famosi? E in particolare, quelli più famosi? Alcunipossono arrivare a costare fino a centinaia di milioni di euro (AnsaFoto)- ilovetrading.itI mass media di tutto ilspesso raccontano di aste milionarie che vendono iconda capogiro. Le aste più famose sicuramente sono ...

