“La Cina sta armando la Russia” | un sito Usa ha le prove delle spedizioni di fucili | droni e altro materiale

(Di giovedì 16 marzo 2023) Società dalla, inclusa una collegata al governo di Pechino, hanno inviato inmilled’assalto e altre attrezzature che potrebbero essere utilizzate per scopi militari, comprese parti die giubbotti antiproiettile. Lo scrive ilPolitico, sulla base di dati commerciali e doganali di cui è entrato in possesso. Letra giugno e dicembre 2022 Lesono avvenute tra giugno e dicembre 2022, stando ad ImportGenius, aggregatore di dati doganali. China North Industries Group Corporation Limited, uno dei maggiori appaltatori nel campo della difesa in, a giugno scorso, ha inviatonel giugno 2022 a una società inchiamata Tekhkrim che fa affari anche con lo Stato e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... michele_geraci : Esempio: Loro: La #Cina sta diventato aggressiva militarmente Io: Beh hanno 5 basi miliari all'estero. Gli USA 75… - GassmanGassmann : Cioè praticamente non vogliono passare e sviluppare l’elettrico, perché dicono che favorirebbero la Cina che invece… - martaottaviani : #Iran e #ArabiaSaudita potrebbero riallacciare relazioni diplomatiche grazie alla #cina. Il mondo di domani prende… - LauraFatighenti : @rulajebreal Rula,comincia a preoccuparti delle rivelazioni di affari di H Biden con la Cina e di ciò che sta emerg… - carmeloraffa : RT @FABI_News: SILEONI ALLA TV DI STATO CINESE: @LandoSileoni, segretario generale della #Fabi, intervistato da Cctv, il principale canale… -

...che siamo peggio che in, almeno lì lo sanno che c'è la dittatura . I nostri politici sono delle merde". La Andreassi aggiunge: "Ieri un rianimatore del 118 mi ha chiamato piangendo perché...... l'ammiraglio Philip Davidson, l'ex comandante della divisione Indo - Pacifico della Marina degli Stati Uniti, ha dichiarato al Congresso che lacercando di migliorare la sua capacità ...E' opportuno ricordare che il Libanoattraversando la più grave crisi economica della sua ... A tal riguardo, il recente accordo tra l'Arabia Saudita e l'Iran mediato dallaper la ripresa delle ...

La Cina sta costruendo un futuristico aereo-elicottero d’attacco Scenari Economici

I fucili CQ-A, modellati sull'M16 ma etichettati come "fucili da caccia civili" nei dati, sono stati segnalati in uso della polizia paramilitare in Cina e delle forze armate dalle Filippine al Sud ...a cui parteciperanno i monarchi dei sei Stati arabi del Consiglio di Cooperazione del Golfo e l’Iran. Improvvisamente, la Cina assume il ruolo di grande mediatore di potere in Medio Oriente, dove ...