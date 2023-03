La Cina avanza in Medio Oriente mentre gli USA deludono Von Der Leyen (Di giovedì 16 marzo 2023) Il fronte alternativo al predominio geopolitico degli USA, capitanato al livello globale da Pechino, continua ad espandersi sotto i nostri occhi. Il disgelo, pilotato dalla Cina, fra l’Arabia Saudita e l’Iran, non segna che un ulteriore triangolazione economica inedita, che ha il fine ultimo di indebolire l’influenza di Washington. E mentre fra l’Asia e il Medio Oriente, si tessono le fila di nuove alleanze strategiche e si discute di nuovi canali commerciali. In Occidente le prospettive circa gli accordi commerciali fra l’UE e gli USA non sono affatto entusiasmanti. Nella migliore delle ipotesi i vantaggi saranno soltanto a senso unico, ovvero esclusivamente appannaggio del Made in USA. Lasciando all’Europa solo le briciole. Presidente Cina Xi Jing Ping / FOTO ANSALa Cina ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 marzo 2023) Il fronte alternativo al predominio geopolitico degli USA, capitanato al livello globale da Pechino, continua ad espandersi sotto i nostri occhi. Il disgelo, pilotato dalla, fra l’Arabia Saudita e l’Iran, non segna che un ulteriore triangolazione economica inedita, che ha il fine ultimo di indebolire l’influenza di Washington. Efra l’Asia e il, si tessono le fila di nuove alleanze strategiche e si discute di nuovi canali commerciali. In Occidente le prospettive circa gli accordi commerciali fra l’UE e gli USA non sono affatto entusiasmanti. Nella migliore delle ipotesi i vantaggi saranno soltanto a senso unico, ovvero esclusivamente appannaggio del Made in USA. Lasciando all’Europa solo le briciole. PresidenteXi Jing Ping / FOTO ANSALa...

