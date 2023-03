La Cina a Kiev: 'Fate ripartire i colloqui con la Russia il prima possibile' (Di giovedì 16 marzo 2023) Pace sì ma a quali condizioni? La Cina non lo dice e non si sbilancia. Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha avuto oggi un colloquio telefonico con la sua controparte ucraina Dmytro Kuleba. Lo ... Leggi su globalist (Di giovedì 16 marzo 2023) Pace sì ma a quali condizioni? Lanon lo dice e non si sbilancia. Il ministro degli Esteri cinese Qin Gang ha avuto oggi uno telefonico con la sua controparte ucraina Dmytro Kuleba. Lo ...

