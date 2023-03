La Cgil invita Calenda e lo fischia. “Siete democratici? E fatemi parlare” (video). Domani tocca alla Meloni? (Di giovedì 16 marzo 2023) “Non potrei governare” con Pd, M5S e Sinistra “perchè non condivido la linea di politica estera“, dice Carlo Calenda al congresso della Cgil citando il sostegno all’Ucraina. La platea di Rimini rumoreggia, qualcuno fischia. E Calenda dal palco: “Regà, volete che ve racconto ‘all you need is love’ o come stanno le cose?”. alla Cgil il duello tra Calenda e la platea E poi il leader di Azione aggiunge di non essere d’accordo con la critiche al Jobs Act, ed ancora, giù fischi: “Non è vero che il Jobs Act non ha creato posti di lavoro. E poi non sono assolutamente convinto delle politiche sull’ambiente di M5S e Pd”. E ancora fischi, anche sul termovalorizzatore e il rigassificatore. “Ah ragà, Siete democratici? E fatemi ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 16 marzo 2023) “Non potrei governare” con Pd, M5S e Sinistra “perchè non condivido la linea di politica estera“, dice Carloal congresso dellacitando il sostegno all’Ucraina. La platea di Rimini rumoreggia, qualcuno. Edal palco: “Regà, volete che ve racconto ‘all you need is love’ o come stanno le cose?”.il duello trae la platea E poi il leader di Azione aggiunge di non essere d’accordo con la critiche al Jobs Act, ed ancora, giù fischi: “Non è vero che il Jobs Act non ha creato posti di lavoro. E poi non sono assolutamente convinto delle politiche sull’ambiente di M5S e Pd”. E ancora fischi, anche sul termovalorizzatore e il rigassificatore. “Ah ragà,? E...

