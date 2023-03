“La cena insieme e poi…”. GF Vip 7, la confessione di Oriana su Daniele arriva nel van (Di giovedì 16 marzo 2023) GF Vip 7, a poche settimane della finalissima anche gli animi tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrano più distesi. Lui sogna la finale, lei c’è già in attesa di essere raggiunta stasera da un altro vippone. La loro storia è stata, insieme a quella di Antonella e Donnamaria, la più seguita sui social e quella che ha sollevato più critiche. Nelle ultime settimane però è cresciuto il partito di quelli che sostengono la coppia: “ Io li amo! E spero che i loro caratteri possano incontrarsi, sono tutte e due persone molto sensibili”. “Oriana dietro a questa sua maschera di euforia è una persona molto fragile, e Daniele ha sofferto molto e quindi a queste reazioni forti però una bella persona”. E ancora: “Quelli che dicono che Daniele si è avvicinato a Oriana solo ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 16 marzo 2023) GF Vip 7, a poche settimane della finalissima anche gli animi traMarzoli eDal Moro sembrano più distesi. Lui sogna la finale, lei c’è già in attesa di essere raggiunta stasera da un altro vippone. La loro storia è stata,a quella di Antonella e Donnamaria, la più seguita sui social e quella che ha sollevato più critiche. Nelle ultime settimane però è cresciuto il partito di quelli che sostengono la coppia: “ Io li amo! E spero che i loro caratteri possano incontrarsi, sono tutte e due persone molto sensibili”. “dietro a questa sua maschera di euforia è una persona molto fragile, eha sofferto molto e quindi a queste reazioni forti però una bella persona”. E ancora: “Quelli che dicono chesi è avvicinato asolo ...

