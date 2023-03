La Caporetto del Pnnr al sud

Leggi su panorama

(Di giovedì 16 marzo 2023) Lasciare un buon contratto triennale per ottenerne un altro a tempo indeterminato. Succede al Meridione, dove tra i tecnici ingaggiati per rimpolpare gli scarni organici degli Enti locali che dovevano gestire i fondi europei, è fuggi-fuggi. Ne è rimasto solo un migliaio sui 2.800 reclutati da Draghi. E per rimediare si dovrà mettere mano al portafogli. Piovono lettere di dimissioni sul Pnrr. I tecnici per il Sud, reclutati un anno fa per rafforzare le asfittiche piante organiche degli Enti locali del Meridione, stanno lasciando l’incarico «a decine ogni giorno», denuncia il presidente del comitato che li rappresenta, Giancarlo Scarpelli. Stracciano i contratti triennali ottenuti con l’Agenzia per la coesione per spostarsi sempre all’interno della Pubblica amministrazione, ma in posizioni a tempo indeterminato. Lo Stato che fa concorrenza a sé stesso, insomma. Nei giorni scorsi, i ...