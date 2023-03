La Beautiful di Messina Denaro | coccolato dai Bonafede | il Rolex al “figlioccio” | i messaggi di passione e la gelosia ”Lì da almeno 7 anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 marzo 2023) Se lo contendevano, lo coccolavano, lo chiamavano parrino o ‘u dutturi, gli inviavano lettere appassionate ed erano quasi gelosi del tempo che passava con gli altri. Era un legame profondissimo quello che legava alcuni componenti della famigliaa Matteo. Più la procura di Palermo va avanti nelle sue indagini sui protettori della latitanza dell’ultimo boss delle stragi, più si allarga il periodo in cui il capomafia ha trovato sicuramente rifugio a Campobello di Mazara. Per trent’lo hanno cercato ovunque, lui invece era lì, a pochi chilometri dalla sua Castelvetrano. E non solo da quando aveva scoperto di essere malato di tumore. Nell’ordinanza di misura cautelare per gli ultimi favoreggiatori del boss finiti in manette, il gip Alfredo Montalto scrive che...