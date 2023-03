La Bce vara un nuovo aumento ai tassi ma non si sbilancia sul dopo

(Di giovedì 16 marzo 2023) La Banca centrale europea ha tirato dritto con ilrialzo deidi interesse da 50 punti base, che aveva preannunciato già dalla riunione del Consiglio direttivo di inizio febbraio. Mentre in ...

Sempre oggi laha pubblicato le sue previsioni aggiornate su economia e inflazione, ma con un problema rilevante: non tengono conto degli effetti proprio dell'ultima fase di alta tensione dei ...Ita Airways: il Tesoroaumento di capitale da 400 milioni E' stato anche cambiato lo statuto ... Enria (): le banche rivedano i piani di capitale includendo ipotesi recessive L'avvertimento del ...Laci richiama all'ordine per dare pronta attuazione al Pnrr. La relazione semestrale del ... Intanto il governo prova a metterci una toppa eun decreto per tentare di accorciare i tempi delle ...

Bce vara aumento da 50 pb nonostante turbolenze mercati Da Reuters Investing.com Italia

"Ma se lo scenario previsionale di base si dovesse confermare, abbiamo ancora tanta strada da fare" (in termini di rialzi).Perché di fondo, secondo la Bce, l'inflazione rischia di "rimanere troppo ...Le conseguenze sui mutui I tassi della Bce riguardano il costo che le banche pagano per scambiarsi tra di loro denaro depositato presso la Banca centrale e a cascata finiscono per influenzare il costo ...