La Bce non si ferma: tassi aumentati di mezzo punto al 3,50% (Di giovedì 16 marzo 2023) La Bce ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale, nonostante le turbolenze che stanno investendo le banche. Il tasso sui rifinanziamenti principali sale al 3,50%, quello sui depositi al 3% e quello sui prestiti marginali al 3,75%. Una mossa – si spiega – dettata dalla considerazione che "l'inflazione dovrebbe rimanere troppo elevata per un periodo di tempo troppo prolungato". Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea "segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati" ed "è pronto a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria nell'area dell'euro". Tensione sui mercati Nella dichiarazione conclusiva della riunione di marzo si legge che il Consiglio direttivo della Bce "segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove ...

