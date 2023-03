La BCE non si ferma: rialzo tassi di altri 50 punti, riviste stime 2023 (Di giovedì 16 marzo 2023) La BCE non si ferma, non ancora: anche nella seduta odierna di aggiornamento il Consiglio direttivo ha deciso di alzare ulteriormente i tassi di altri 50 punti percentuali, arrivando di fatto al 3,50% (a febbraio eravamo “fermi” al 3%). Una decisione che fa discutere e, ancora una volta, crea uno spartiacque fra chi sostiene l’operato di Christine Lagarde e chi, invece, palesa preoccupazioni in merito al mercato e alla effettiva sostenibilità di ulteriori aumenti per famiglie e imprese. BCE: nuovo rialzo nonostante migliorino le stime Dicevamo: ignorando del tutto le richieste dei mercati, la BCE ha optato per un nuovo rialzo di 50 punti percentuali, così come era stato anticipato nella scorsa riunione di gennaio. Questa mossa, secondo il ... Leggi su fmag (Di giovedì 16 marzo 2023) La BCE non si, non ancora: anche nella seduta odierna di aggiornamento il Consiglio direttivo ha deciso di alzare ulteriormente idi50percentuali, arrivando di fatto al 3,50% (a febbraio eravamo “fermi” al 3%). Una decisione che fa discutere e, ancora una volta, crea uno spartiacque fra chi sostiene l’operato di Christine Lagarde e chi, invece, palesa preoccupazioni in merito al mercato e alla effettiva sostenibilità di ulteriori aumenti per famiglie e imprese. BCE: nuovononostante migliorino leDicevamo: ignorando del tutto le richieste dei mercati, la BCE ha optato per un nuovodi 50percentuali, così come era stato anticipato nella scorsa riunione di gennaio. Questa mossa, secondo il ...

