La Bce in mezzo al guado dei tassi. Gli analisti puntano su una frenata (Di giovedì 16 marzo 2023) Francoforte ha previsto un aumento dello 0,5%, ma molti credono che sarà solo dello 0,25%. Attesa per le parole della presidente Lagarde

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Politica_Econom : quantità di bond. La Bce sarebbe comunque orientata a confermare il rialzo di mezzo punto percentuale. - kulturjam : Recentemente, la Presidente della Banca Centrale Europea (#BCE), Christine #Lagarde, ha affermato l’intenzione di a… - TeleMutuo : Rialzo annunciato da parte della #BCE del tasso ufficiale di mezzo punto. Quali sono le possibili soluzioni per i… - IlZebraapois : ANSA- MILANO-13 MAR La turbolenza scatenata dal fallimento della Silicon Bank spinge i trader a mettere in dubbio… - infoiteconomia : Svb: Cottarelli, non so se Bce procederà con rialzo mezzo punto -