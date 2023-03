La Bce alza tassi di interesse di 50 punti base

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50%. Il tasso sui depositi sale al 3%. #ANSA - classcnbc : +++#Bce alza tassi di 50 pb+++ Dal 2,5% al 3% #Ecb #Lagarde #banche - TgLa7 : ??La #Bce alza i tassi di 50 punti base ?? - giuliogaia : @GiorgiaMeloni Intanto banche americane ed europee falliscono, la Bce alza i tassi di interesse, prova che comunque… - interrisnews : La #Bce alza i tassi: ecco cosa ha detto la presidente @Lagarde -

La Banca Centrale Europea non allenta la politica monetaria: "l'inflazione rimarrà troppo alta per troppo tempo" spiega il Consiglio direttivo della, che di conseguenzai tassi di 50 punti base. E' la prosecuzione di una linea intrapresa a partire dall'estate scorsa, che aveva già portato a rialzi di circa 300 punti. Ed è una decisione ..."Lafornirà i soldi necessari". La profezia di Bini Smaghi sulla crisi La mossa di Lagarde ha provocato immediate fibrillazioni sui mercati già alle prese con le turbolenze sul sistema bancario. ...Il numero uno dell'Eurotower Christine Lagarde ha pure reso noto che laè 'pronta se necessario' a rispondere alle turbolenze sul mercato 'per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilita' ...

La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50% | Che cosa succede ai mutui e come cambiano le rate TGCOM

Credit Suisse sale del 30% dopo il crollo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 mar - Rimbalzo in partenza per le Borse europee dopo la caduta di ieri (-4,6% Milano e -3,5% Eurostoxx) innescata ..."Il Consiglio direttivo della Bce segue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove necessario per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilità finanziaria ...