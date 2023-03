La Bce alza i tassi d' interesse ma i mercati festeggiano Tajani ad Affari | così si danneggiano imprese e famiglie

Leggi su affaritaliani

Le Borse europee chiudono in netto rialzo dopo il tonfo di ieri. Francoforte ha guadagnato l'1,63%, Londra lo 0,90%, Parigi il 2,03% e Milano l'1,38. Ihanno interpretato in senso "dovish" (colomba) le decisioni della Bce, che ha aumentato idi mezzo punto come atteso ma non ha fornito indicazioni precise sulle mosse future.