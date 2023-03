Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50%. Il tasso sui depositi sale al 3%. #ANSA - classcnbc : +++#Bce alza tassi di 50 pb+++ Dal 2,5% al 3% #Ecb #Lagarde #banche - valy_s : RT @OrtigiaP: La Bce alza i tassi di 50 b.p. “Inflazione rallenta, ma l’incertezza resta elevatala Bce dispone di tutti gli strumenti neces… - LinaPenny1 : RT @FurioGarbagnati: La Bce alza i tassi di mezzo punto come previsto. Ecco così la “ciliegina sulla torta” per usare le parole di @francel… - albertocol9 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50%. Il tasso sui depositi sale al 3%. #ANSA -

"Il Consiglio direttivo dellasegue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove necessario ... La Banca Centrale Europeai tassi d'interesse dello 0,5%, portando ...Leggi Anche Mutui, sarà più facile il passaggio dal variabile al fisso Leggi Anche Lai tassi di interesse di 0,75 punti percentuali - Ecco come e quanto potrebbero aumentare i mutui 'L'inflazione resterà elevata a lungo' Il Consiglio direttivo dellasegue con attenzione ...Il numero uno dell'Eurotower Christine Lagarde ha pure reso noto che laè 'pronta se necessario' a rispondere alle turbolenze sul mercato 'per preservare la stabilità dei prezzi e la stabilita' ...

La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50% | Che cosa succede ai mutui e come cambiano le rate TGCOM

Lo scrive la Banca centrale europea (Bce) nel comunicato dopo le decisioni odierne. «L'elevato livello di incertezza accresce l'importanza di un approccio fondato sui dati per le decisioni del ...La Bce non cede agli ultimi scossoni dei mercati e alza i punti di 50 punti base, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui prestiti marginali ...