La Bce alza i tassi di interesse di 50 punti base | nonostante i crac bancari e il rischio recessione

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha varato un ulteriore rialzo deididi 50. Il tasso sui depositi, dunque, aumenta al 3%, mentre quelli di rifinanziamento principale e marginale salgono rispettivamente al 3,5% e al 3,75%. La decisione, alla vigilia, era stata messa in discussione per i fallimenti di alcune banche statunitensi e le turbolenze innescate dalla crisi di Credit Suisse. Alla fine, nello scontro tra falchi, ovvero chi propugna all’interno della Bce una politica aggressiva di rialzi per mitigare la crescita dell’inflazione, e le più caute colombe, che invece temono che l’aumento del costo del denaro possa deprimere la crescita, l’hanno spuntata i falchi. L’ipotesi di un rialzo di 25è stata scartata. Dall’altro lato ...