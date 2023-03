La Bce alza di altri 50 punti i tassi | la mossa anti inflazione e il rischio di recessione

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50%. Il tasso sui depositi sale al 3%. #ANSA - classcnbc : +++#Bce alza tassi di 50 pb+++ Dal 2,5% al 3% #Ecb #Lagarde #banche - RosarioLavorgna : BRUXELLES - Le Borse europee reggono l'urto del nuovo inasprimento dei tadssi d'interesse voluto da BCE, ma salgono… - LAssertore : RT @durezzadelviver: +++ La BCE alza i tassi di 0,5%. - SabrySocial : RT @SabrySocial: @Menanni1 @EleonoraSallus1 @scarlots @borghi_claudio Questa GIF può andar bene in risposta alla Lagarde … #BCE https://t.… -

Il fronte del Nord vince un'altra battaglia ma cresce il fronte di chi chiede più ...Ma laquesta volta non fornisce indicazioni sugli eventuali rialzi futuri ribadendo come "l'elevato livello di incertezza accresce l'importanza di un approccio fondato sui dati per le decisioni ..."Il Consiglio direttivo dellasegue con attenzione le tensioni in atto sui mercati ed è pronto a intervenire ove necessario ... La Banca Centrale Europeai tassi d'interesse dello 0,5%, portando ...

La Bce alza i tassi di mezzo punto al 3,50% | Che cosa succede ai mutui e come cambiano le rate TGCOM

Nella giornata di oggi si terrà un’importantissima riunione di BCE nella quale saranno prese decisioni circa l’aumento o meno dei tassi. Il tutto dopo il fallimento della SVB. Vedremo cosa succederà: ...La Banca centrale europea (Bce) ha deciso di alzare i tassi d'interesse di mezzo punto percentuale, portando il tasso sui rifinanziamenti principali al 3,50%, quello sui depositi al 3%, e quello sui ...