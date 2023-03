La battaglia sul Reddito Minimo: l’Europa dice sì, l’Italia tira il freno a mano (Di giovedì 16 marzo 2023) La battaglia sul Reddito Minimo (pari al Reddito di cittadinanza italiano, da non confondere con il salario Minimo che riguarda le retribuzioni minime dignitose) continua con una nuova puntata. Mentre nello scacchiere sovranazionale il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione sul Reddito Minimo adeguato, in cui si osserva che una direttiva collettiva dell’Eurozona su un adeguato Reddito Minimo potrebbe contribuire a migliorare ulteriormente l’accessibilità, l’adeguatezza e l’efficacia di tali regimi e garantirebbe che le persone attualmente disoccupate vengano integrate nel mercato del lavoro, in Italia i passi indietro sono così tanti da pensare che, in realtà, i pedoni non si siano mai mossi dalle loro caselle. Ma ... Leggi su fmag (Di giovedì 16 marzo 2023) Lasul(pari aldi cittadinanza italiano, da non confondere con il salarioche riguarda le retribuzioni minime dignitose) continua con una nuova puntata. Mentre nello scacchiere sovranazionale il Parlamento Europeo ha adottato una risoluzione suladeguato, in cui si osserva che una direttiva collettiva dell’Eurozona su un adeguatopotrebbe contribuire a migliorare ulteriormente l’accessibilità, l’adeguatezza e l’efficacia di tali regimi e garantirebbe che le persone attualmente disoccupate vengano integrate nel mercato del lavoro, in Italia i passi indietro sono così tanti da pensare che, in realtà, i pedoni non si siano mai mossi dalle loro caselle. Ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Durante il question time con Meloni, Schlein punta il dito contro il governo: 'State andando in direzione opposta e… - FrancescoLollo1 : Un grazie, anche se in ritardo, a @welikeduel. Ci cominciarono a prendere in giro quando eravamo al 2% e anche graz… - diegolo_91 : RT @Giulia_B: @CarloCalenda Basta una ricerca su Google per appurare che il PD lavora a proposte sul salario minimo almeno dal 2018, con un… - Giulia_B : @CarloCalenda Basta una ricerca su Google per appurare che il PD lavora a proposte sul salario minimo almeno dal 20… - Black30086191 : RT @Romeo77111184: Il capo della diplomazia ucraina, Dmitri Kuleba, è esploso in isteria sui giornali italiani La Repubblica e La Stampa. H… -