La banca che non serviva i sosia di Elvis (Di giovedì 16 marzo 2023) Versi di bestiame sotto la doccia, sono sempre graditi. Ma a parte questo. Perché alcune banche se entri vestito da Elvis Presley, l’impiegato appena ti vede ti dice: “Cortesemente si accomodi fuori”? Io: “Ma quali personaggi da cui eventualmente mi vestirò sono graditi?”. Impiegato: “Renzo Tramaglino; Lucia Mondella; Spartacus; Platinette; Uomo basamento Enel”. Io: “Grazie! Torno a breve”. Impiegato: “Da cosa si veste, se posso chiedere?”. Io: “Non ho ancora deciso, penso da Tito Schipa Junior”. Impiegato: “Ottima scelta, le preparo subito una saletta in banca dove cambiarsi”. Io: “Grazie! Preferisco farlo in comune”. Leggi su ilfoglio (Di giovedì 16 marzo 2023) Versi di bestiame sotto la doccia, sono sempre graditi. Ma a parte questo. Perché alcune banche se entri vestito daPresley, l’impiegato appena ti vede ti dice: “Cortesemente si accomodi fuori”? Io: “Ma quali personaggi da cui eventualmente mi vestirò sono graditi?”. Impiegato: “Renzo Tramaglino; Lucia Mondella; Spartacus; Platinette; Uomo basamento Enel”. Io: “Grazie! Torno a breve”. Impiegato: “Da cosa si veste, se posso chiedere?”. Io: “Non ho ancora deciso, penso da Tito Schipa Junior”. Impiegato: “Ottima scelta, le preparo subito una saletta indove cambiarsi”. Io: “Grazie! Preferisco farlo in comune”.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Meluzzi: 'Vogliono imporre tutte le transazioni in dollari, moneta emessa dalla Federal reserve, banca privata Usa,… - borghi_claudio : Ohibò... una Banca centrale che dice che farà quello per cui le banche centrali sono nate, ovvero garantire la liqu… - LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Il Pd ha dichiarato guerra all’Italia ??? Processo di mafia: Babbo Boschi in aula per lo strano a… - QualeFuturo : RT @borghi_claudio: @schlef1a Non dica fesserie lei. È scritto nella riforma del trattato che si chiede di ratificare. Cito dal sito di Ba… - mapkomarco521 : RT @borghi_claudio: Ohibò... una Banca centrale che dice che farà quello per cui le banche centrali sono nate, ovvero garantire la liquidit… -