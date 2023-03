La Banca centrale salva Credit Suisse e le borse ripartono (Di giovedì 16 marzo 2023) Arriva il sostegno pubblico della Banca centrale svizzera a Credit Suisse, che prenderà in prestito oltre 50 miliardi di dollari. Il titolo recupera e le borse volano Leggi su ilgiornale (Di giovedì 16 marzo 2023) Arriva il sostegno pubblico dellasvizzera a, che prenderà in prestito oltre 50 miliardi di dollari. Il titolo recupera e levolano

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : la Banca Centrale Svizzera l'anno scorso ha fatto registrare una perdita di bilancio di 143 MILIARDI di dollari. Ad… - borghi_claudio : Ohibò... una Banca centrale che dice che farà quello per cui le banche centrali sono nate, ovvero garantire la liqu… - michele_geraci : La #FED ha salvato #SVB e la Banca Centrale #Svizzera va in soccorso di #CreditSuisse In pratica, le banche centr… - piantalana : RT @gr_grim: Credit Swisse alza il telefono e la Banca Centrale Svizzera gli sgancia 50 miliardi sull'unghia per salvarla dal crac. Pietra… - fisco24_info : Credit Suisse: in Borsa +22% con intervento banca centrale: Si restringono i credit default swap dell'istituto sviz… -