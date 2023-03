Kobe Bryant, la moglie e le figlie svelano le impronte di mani e piedi sulla Hollywood Walk of Fame – Video (Di giovedì 16 marzo 2023) La vedova e le figlie di Kobe Bryant svelano le impronte delle mani e dei piedi della star del basket, morta nel 2020, che saranno ora in mostra permanente fuori dal TCL Chinese Theatre sulla Hollywood Walk of Fame. La figlia Natalia: “E’ davvero incredibile. E’ giusto che mio padre sia il primo vero atleta ad avere esposte le sue impronte a Los Angeles. Questo giorno simboleggia l’impatto che lui ha avuto su questa citta’ che amava profondamente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) La vedova e lediledellee deidella star del basket, morta nel 2020, che saranno ora in mostra permanente fuori dal TCL Chinese Theatreof. La figlia Natalia: “E’ davvero incredibile. E’ giusto che mio padre sia il primo vero atleta ad avere esposte le suea Los Angeles. Questo giorno simboleggia l’impatto che lui ha avuto su questa citta’ che amava profondamente”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

