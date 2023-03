Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Klopp terrorizza i tifosi: il gesto prima di uscire dalla Champions è senza senso: È diventata virale un'immagine… -

Un'eliminazione quasi scontata dopo il pesante risultato dell'andata (5 - 2 ad Anfield), impossibile da recuperare per gli uomini dicontro i Blancos di Ancelotti . A far discutere i tifosi ...Un'eliminazione quasi scontata dopo il pesante risultato dell'andata (5 - 2 ad Anfield), impossibile da recuperare per gli uomini dicontro i Blancos di Ancelotti . A far discutere i tifosi ...

Klopp terrorizza i tifosi: il gesto prima di uscire dalla Champions è senza senso Corriere dello Sport

Un'eliminazione quasi scontata dopo il pesante risultato dell'andata (5-2 ad Anfield), impossibile da recuperare per gli uomini di Klopp contro i Blancos di Ancelotti. A far discutere i tifosi dei ...