Kendall Jenner erede di Kate Moss, nonostante il no di Calvin Klein (Di giovedì 16 marzo 2023) Kendall Jenner si aggiudica nuovamente il testimone della campagna pubblicitaria di Calvin Klein. nonostante il no dello stilista è lei l’erede morale della leggendaria Kate Moss che negli anni 90 rese quegli slip dalla fascia elastica oggetto di desiderio. Le foto in bianco e nero Kendall Jenner per Calvin KleinIl volto acqua e sapone, valorizzato dal black and white delle immagini, il fisico scultoreo, evidenziato in posizioni inusuali. E poi capi semplici (jeans e intimo prevalentamente) e dettagli iconici: primo fra tutti il famoso elastico firmato Calvin Klein. Kendall Jenner si mette a nudo davanti all’obiettivo ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di giovedì 16 marzo 2023)si aggiudica nuovamente il testimone della campagna pubblicitaria diil no dello stilista è lei l’morale della leggendariache negli anni 90 rese quegli slip dalla fascia elastica oggetto di desiderio. Le foto in bianco e neroperIl volto acqua e sapone, valorizzato dal black and white delle immagini, il fisico scultoreo, evidenziato in posizioni inusuali. E poi capi semplici (jeans e intimo prevalentamente) e dettagli iconici: primo fra tutti il famoso elastico firmatosi mette a nudo davanti all’obiettivo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cringeinferno : come facevo ad avere la fissa con kendall jenner, mi sembra spocchiosissima adesso - hsatellit3 : @vivodihazz AMO POTRÒ MAI COMPETERE CON KENDALL JENNER…… - DocC70737765 : RT @accesskendall: ELA AMA TANTO A GENTE!! Kendall Jenner via Instagram. - Jaaimy : RT @accesskendall: ELA AMA TANTO A GENTE!! Kendall Jenner via Instagram. - _1pedroozz : RT @accesskendall: ELA AMA TANTO A GENTE!! Kendall Jenner via Instagram. -