Keanu Reeves è il "fidanzato perfetto" secondo Internet? L'attore apprezza (Di giovedì 16 marzo 2023) L'attore è consapevole del chiacchiericcio intorno a lui scatenatosi sul web negli ultimi anni e non può fare altro che apprezzare. Impegnato nella campagna promozionale di John Wick 4, Keanu Reeves non ha potuto fare a meno di rispondere a quei commenti diventati virali sul web che lo hanno nominato "Internet's Boyfriend". "Apprezzo molto la benevolenza di queste persone", ha detto Reeves - che attualmente sta frequentando l'artista Alexandra Grant - quando gli è stato chiesto dell'ossessione di Internet nei suoi confronti. E mentre Internet può amare il fatto che Reeves venga spesso fotografato mentre fa cose banali, come mangiare un panino da solo su una panchina o andare a fare la spesa, la star di Matrix accetta sempre la sfida …

