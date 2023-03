(Di giovedì 16 marzo 2023) (Adnkronos) - Milano, 16 marzo 2023.ha pubblicato l'aggiornamento dello strumento diche aiuta le vittime di una versione delbasata sul codice sorgente del gruppoprecedentemente rivelato. Si tratta di una gang specializzata inche domina la scena del cybercrimine dal 2019 e i cui dati, compreso il codice sorgente, sono stati rivelati a marzo 2022 in seguito a un conflitto interno causato dalla crisi geopolitica in Europa. La modifica scoperta è stata distribuita da un grupposconosciuto ed è stata utilizzata per colpire aziende e istituzioni statali. Verso la fine di febbraio 2023, gli esperti dihanno scoperto una nuova fuga di dati, pubblicati sui forum. In seguito ad un'analisi delle ...

...app false che raggirano gli utenti A constatare tutto ciò ci hanno pensato gli esperti di. Sicome un aggiornamento di WhatsApp che permette agli utenti di modificare il tema del ...Per sostenere il concetto di 'digital everything' del MWC,il conceptCyber Immunity®, che rappresenta la best practice per lo sviluppo di sistemi secure - by - ......che ChatGPTè già ampiamente noto ". " Se poniamo domande generiche a ChatGPT, riceveremo risposte altrettanto generiche - ribadisce Maher Yamout , Senior Security Researcher di- ...

Kaspersky presenta un tool per la decriptazione del ransomware basato su Conti La Sicilia

Scoperta una nuova minaccia informatica che sfrutta la popolarità del chatbot AI ChatGPT per diffondere il Trojan Fobo, che ruba informazioni sensibili come le credenziali degli account di Facebook, T ...Nel suo primo report sulla sostenibilità (ESG), Kaspersky ha rivelato i progetti e le iniziative implementate per diminuire le emissioni di carbonio, ridurre il gender gap e continuare a educare gli u ...