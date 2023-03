Juventus, la formazione a Friburgo: riposo pre-Inter solo per due (Di giovedì 16 marzo 2023) La Juventus giocherà contro il Friburgo alle 18.45, nel ritorno degli ottavi di Champions League. Appena uscite le formazioni ufficiali: due riposano in vista dell’Inter. LE SCELTE – Massimiliano Allegri non opta per il turnover in Friburgo-Juventus, a tre giorni dall’Inter. Per il ritorno degli ottavi di Europa League (all’andata i bianconeri hanno vinto 1-0) i preservati sono solo i due acciaccati, Federico Chiesa e Angel Di Maria. La sorpresa è Federico Gatti come terzo centrale, c’erano Mattia De Sciglio e Daniele Rugani come alternative. Moise Kean affiancherà Dusan Vlahovic in attacco nel 3-5-2. Da domani, al rientro a Torino, saranno valutati Leonardo Bonucci e Arkadiusz Milik in vista di domenica. Sicuri assenti contro l’Inter Alex Sandro e ... Leggi su inter-news (Di giovedì 16 marzo 2023) Lagiocherà contro ilalle 18.45, nel ritorno degli ottavi di Champions League. Appena uscite le formazioni ufficiali: due riposano in vista dell’. LE SCELTE – Massimiliano Allegri non opta per il turnover in, a tre giorni dall’. Per il ritorno degli ottavi di Europa League (all’andata i bianconeri hanno vinto 1-0) i preservati sonoi due acciaccati, Federico Chiesa e Angel Di Maria. La sorpresa è Federico Gatti come terzo centrale, c’erano Mattia De Sciglio e Daniele Rugani come alternative. Moise Kean affiancherà Dusan Vlahovic in attacco nel 3-5-2. Da domani, al rientro a Torino, saranno valutati Leonardo Bonucci e Arkadiusz Milik in vista di domenica. Sicuri assenti contro l’Alex Sandro e ...

