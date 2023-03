Juventus | Del Piero | “Vlahovic c’è | ma non raccoglie ciò che vorrebbe”

(Di giovedì 16 marzo 2023) A pochi secondi dall’inizio di Friburgo-, ottavo di finale di ritorno di Europa League, la leggenda bianconera Alessandro Delha così parlato ai microfoni di Sky Sport: “Vediamo come utilizzerà Kean, se a fianco o no rispetto a. Stasera non ci sono scusanti, non deve passare neanche nella testa né di Kean né di. Il serbo non sta facendo male, ma non stando ciò chee ciò che gli altri si aspetterebbero. Però c’è, e questo è l’importante, stia lì con la testa e poi i gol arriveranno. L’importante è che ci sia continuità nella sua testa”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : + + + + + ULTIMORA + + + + + DISPERATO APPELLO AI GIUDICI SPORTIVI DEL MINISTRO #ABODI, DEL PRESIDENTE FJGC… - ZZiliani : Mancano 12 giorni all’udienza preliminare del processo #Prisma in cui si deciderà il rinvio a giudizio di #Agnelli,… - ZZiliani : @SerieA @ChampionsLeague Non ha importanza, quel che conta è che l'appello del vostro Ad De Siervo, di annullare la… - Giusepp52246983 : RT @ZZiliani: @SerieA @ChampionsLeague Non ha importanza, quel che conta è che l'appello del vostro Ad De Siervo, di annullare la penalizza… - alpajoco : RT @FIGCfemminile: ?? Ci siamo, ???????????? scatta la ?????????????? ???????? del campionato con la lunga corsa verso lo scudetto e verso la salvezza! ?????… -

Pochi minuti prima della partita Francesco Calvo ha parlato : "È importante avere una data, sapremo per cosa giocheremo le ultime partitecampionato. Avere una data ci dà una certezza ". Sulla ...... alle 14.30: è questa - apprende l'ANSA - l'ora della verità per lasulla penalizzazione di quindici punti per il caso plusvalenze. Per quella data infatti è stata fissata la seduta...0128/TFN/2021 - 2022 - Sezione Disciplinare -22 aprile 2022 ed ha irrogato, in parte qua, nei confronti della ricorrente F. C.S.p. A., la sanzione della penalizzazione di 15 punti in ...

(ANSA) - ROME, MAR 16 - Juventus's 15-point penalty that has seen them drop to mid-table in Serie A will be put to the Italy Olympic Committee (CONI) Guarantee Board on April 19, sources told ANSA ...A pochi istanti da Friburgo-Juventus, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League dopo l'1-0 per i ragazzi di Allegri maturato all'andata all'Allianz Stadium di Torino, ai ...