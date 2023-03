Juventus ai quarti di finale: Vlahovic e Chiesa tornano al gol, Friburgo eliminato (Di giovedì 16 marzo 2023) La Juventus vola ai quarti di finale di Europa League. Dopo l’1-0 dell’andata, Dusan Vlahovic e Federico Chiesa scacciano la maledizione personale e firmano i gol del 2-0 contro un Friburgo in 10 uomini per oltre un tempo di gioco. La copertina è tutta per il serbo che torna al gol dopo sei gare a secco. Eppure l’avvio di gara sembrava sfilare sul binario della beffa, con un gol al 27? annullato dal var. La svolta arriva al 44?. Gulde devia col braccio un tiro di Gatti, liberato da un tacco di Fagioli: il Var richiama l’arbitro, è doppio giallo e rigore per la Juventus. Dagli undici metri va Vlahovic che calcia male, ma stavolta la fortuna gli sorride: la palla carambola sul corpo del portiere e termina in rete. Nella ripresa è Szczesny il ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 marzo 2023) Lavola aididi Europa League. Dopo l’1-0 dell’andata, Dusane Federicoscacciano la maledizione personale e firmano i gol del 2-0 contro unin 10 uomini per oltre un tempo di gioco. La copertina è tutta per il serbo che torna al gol dopo sei gare a secco. Eppure l’avvio di gara sembrava sfilare sul binario della beffa, con un gol al 27? annullato dal var. La svolta arriva al 44?. Gulde devia col braccio un tiro di Gatti, liberato da un tacco di Fagioli: il Var richiama l’arbitro, è doppio giallo e rigore per la. Dagli undici metri vache calcia male, ma stavolta la fortuna gli sorride: la palla carambola sul corpo del portiere e termina in rete. Nella ripresa è Szczesny il ...

