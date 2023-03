Juve, il 19 aprile l’udienza al Collegio di Garanzia del CONI (Di giovedì 16 marzo 2023) Juve, c’è la data che la dirigenza aspettava: il 19 aprile ci sarà Collegio di Garanzia del CONI per il caso plusvalenze È stata fissata la data dell’udienza al Collegio di Garanzia del CONI per il caso plusvalenze dopo il ricorso presentato dalla Juve. Come riportato dall’ANSA, l’udienza si terrà mercoledì 19 aprile alle ore 14:30. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JuveNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023), c’è la data che la dirigenza aspettava: il 19ci saràdidelper il caso plusvalenze È stata fissata la data delaldidelper il caso plusvalenze dopo il ricorso presentato dalla. Come riportato dall’ANSA,si terrà mercoledì 19alle ore 14:30. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

