Juve | il 19 aprile il processo al Collegio di Garanzia del Coni

(Di giovedì 16 marzo 2023) Il 19, alle 14.30: è questa – riporta l’ANSA – l’ora della verità per lantus sulla penalizzazione di quindici punti per il caso plusvalenze. Per quella data infatti è stata fissata la seduta deldidelche discutera’ il ricorso del club bianconero contro la sentenza della corte di apello L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Tiarossi2 : RT @CalcioFinanza: Caso Juventus, il 19 aprile andrà in scena il processo sul ricorso al Collegio di Garanzia del Coni - CalcioFinanza : Caso Juventus, il 19 aprile andrà in scena il processo sul ricorso al Collegio di Garanzia del Coni… - aferrarigmail : RT @glmdj: L'udienza del #Coni slitterà a fine aprile (#Tuttosport). Per condannare la #Juve non sono servite prove e sono bastate 3 ore, p… - JUVE_4_FANS : RT @JosephDifranc20: Il Collegio di Garanzia del Coni si esprimerà a fine Aprile, a vittoria dello Scudetto da parte del Napoli, sotto l'on… - secondofastelli : RT @andrealoca77: Le tempistiche per la discussione del ricorso della Juve al CONI sono semplicemente ridicole. A fine aprile saremo pratic… -

Per le due prossime partite interne - il 19 marzo alle 20.45 contro la Juventus, il 1°alle 18 contro la Fiorentina - i tifosi dell'Inter hanno polverizzato i 72mila tagliandi acquistabili. ......e squalificati per la 27giornata Inzaghi perde un big della difesa per la sfida contro la: si ... Rientra adVORLICKY : dolore al ginocchio sinistro. In dubbio per la 27/li> HATEBOER : ...Secondo Massimiliano Allegri, tecnico della, Di Maria e Chiesa potrebbero non essere in campo ... Poi dovremo riposare, dal 2fino ai primi di giugno ci sono tante gare. Andare avanti in ...

Biglietti Inter-Juventus di Coppa Italia in vendita Inter - News Ufficiali

Per le due prossime partite interne – il 19 marzo alle 20.45 contro la Juventus, il 1° aprile alle 18 contro la Fiorentina – i tifosi dell'Inter hanno polverizzato i 72mila tagliandi acquistabili. Una ...Le formazioni ufficiali di Friburgo e Juventus per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Europa League Le formazioni ufficiali di Friburgo e Juventus per la sfida di ritorno degli ottavi ...