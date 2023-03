Juve e Fiorentina in festa! I quarti di finale sono realtà in Europa e Conference League (Di giovedì 16 marzo 2023) E’ in corso una nuova giornata di sfide europee. Dopo lo spettacolo della Champions League, oggi è il turno di Europa e Conference League, con quattro italiane in campo a caccia del pass per i quarti di finale. Ad aprire le danze sono state Juventus e Fiorentina: entrambe le squadre italiana hanno portato a casa un ottimo risultato, riuscendo ad accedere alla fase successiva rispettivamente di Europa e Conference League. Friburgo-Juventus La Juventus, in casa del Friburgo, ha trionfato col risultato di 1-0, grazie alla rete di Vlahovic al 45?, che è riuscito finalmente a sbloccarsi dopo un gol annullato al 28?. Sul finale ci ha pensato ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 16 marzo 2023) E’ in corso una nuova giornata di sfide europee. Dopo lo spettacolo della Champions, oggi è il turno di, con quattro italiane in campo a caccia del pass per idi. Ad aprire le danzestatentus e: entrambe le squadre italiana hanno portato a casa un ottimo risultato, riuscendo ad accedere alla fase successiva rispettivamente di. Friburgo-ntus Lantus, in casa del Friburgo, ha trionfato col risultato di 1-0, grazie alla rete di Vlahovic al 45?, che è riuscito finalmente a sbloccarsi dopo un gol annullato al 28?. Sulci ha pensato ...

