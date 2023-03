Juve | Chiesa | «Voglio esserci e dare una mano»

(Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Federicodopo la vittoria dellacontro il Friburgo che vale l’accesso ai quarti di Europa League Federicoha parlato a Sky dopo la vittoria dellacontro il Friburgo che vale l’accesso ai quarti di finale di Europa League. Di seguito le sue parole. GOL – Il guizzo è venuto dal primo tentativo fallito, avevo calciato forte di interno, la seconda volta ho preferito piazzare. SCUSE AI TIFOSI –unaalla squadra e alla società per quello che mi ha dato in passato. Purtroppo non sono al massimo, a gennaio ero partito bene e ho avuto un problema all’adduttore, ora al ginocchio. Vorreiil massimo pergioie ai miei tifosi. CONTINUA A LEGGERE ...

