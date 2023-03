Juve | Chiesa e Di Maria le armi a partita in corso Quanti tifosi - vip a Friburgo | le ultime

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GoalItalia : Chiesa inizia con i compagni ?? Di Maria e Bonucci assenti ? L'allenamento della Juve prima di Friburgo ?… - GoalItalia : Di Maria, Chiesa e Alex Sandro al J Medical: la Juve incrocia le dita ?? - Zebra_Juve_1897 : A disposizone ?? Perin, Pinsoglio, De Sciglio, Rugani, Paredes, Miretti, Barrenechea, Compagnon, Soulé, Chiesa, Di M… - pccpla : RT @SCUtweet: #Ribery a Gazzetta dello Sport ?? #Chiesa–#Vlahovic lavorano molto e non hanno paura di nulla; alla #Juve c'è pressione di se… - LLamcaj : RT @teojtw: In una notte senza Di Maria, Chiesa e Pogba, solo un uomo può trascinare questa Juve. Solo un uomo può spezzare la maledizione… -

A Friburgo si avvicina la gara di ritorno degli ottavi di Europa League per la Juventus: le ultime con i nostri inviati Fabiana Della Valle e ...Secondo Massimiliano Allegri, tecnico della, Di Maria epotrebbero non essere in campo dal primo minuto: " Vlahovic sta bene fisicamente, viene da tre mesi di inattività ma sono sereno e ...... ha rilasciato un'intervista a la Gazzetta dello Sport dove ha parlato anche del suo passato a Firenze: 'e Vlahovic sono i miei fratellini. Allasi stanno confrontando con maggiori ...

Juve, Allegri: 'Di Maria e Chiesa in panchina. Vlahovic Sono momenti...' | Primapagina Calciomercato.com

Un piccolo vantaggio che non basta per stare tranquilli: la Juventus è arrivata in Germania forte dell ... Ma intanto, dall'infermeria sono arrivate buone notizie per i bianconeri: Di Maria e Chiesa ...Confermate le indicazioni delle scorse ore: gioca Kean al centro dell’attacco della Juve in coppia con Vlahovic. Panchina anche per Chiesa e Di Maria, la novità è Gatti in difesa. Ecco tutte le scelte ...