(Di giovedì 16 marzo 2023) Mercoledì 19 aprile, ore 14.30: l'ora della verità per lantus. Come riporta l'ANSA, è stata fissata per quella...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BianconeraNews : Stabilita la data della discussione del ricorso della #Juventus al Collegio di Garanzia del #CONI. - MondoBN : ULTIMA ORA, Ufficiale la data sulla - calciomercatoit : ?? UFFICIALE, il ricorso della #Juve sui 15 punti di penalizzazione verrà discusso il prossimo 19 aprile 2023 a part… - sportli26181512 : Juve, c'è la data per il processo al Collegio di Garanzia del Coni: Mercoledì 19 aprile, ore 14.30: l'ora della ver… - Luxgraph : Plusvalenze Juve, c'è la data: quando il Coni deciderà sul -15 -

Secondo quanto appreso da Ansa , infatti, c'è lain cui è stata fissata la seduta del Collegio di garanzia del Coni che dovrà discutere il ricorso dellacontro la sentenza della corte di ...Sarà discusso al Collegio di Garanzia dello Sport del Coni il 19 aprile il ricorso presentato dalla Juventus contro la Figc e la procura federale contro la sentenza sulle plusvalenze che ha portato ai ...Il 19 aprile , alle 14.30 : è questa - apprende l'ANSA - l' ora della verità per la Juventus sulla penalizzazione di quindici punti per il caso plusvalenze . Per quellainfatti è stata fissata la seduta del Collegio di garanzia del Coni che discuterà il ricorso del club bianconero contro la sentenza della corte di appello Figc . Sullo stesso argomento ...

Juve, caso plusvalenze: c'è la data dell'udienza decisiva al Coni Corriere dello Sport

Ultim’ora ufficiale sul ricorso della Juventus e non solo in merito alla sentenza sulle plusvalenze. Con una nota, il Collegio di Garanzia del CONI ha reso noto la data delle udienze su, appunto, i ...Mercoledì 19 aprile, ore 14.30: l'ora della verità per la Juventus. Come riporta l'ANSA, è stata fissata per quella data la seduta del Collegio di Garanzia del Coni, che discuterà il ricorso del club ...