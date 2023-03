Juve, Calvo: «Sentenza il 19 aprile? Importante sapere per cosa giochiamo» (Di giovedì 16 marzo 2023) “Il ricorso il 19 aprile? È Importante avere una data, è Importante per la squadra e per sapere quando avrà una risposta definitiva e per cosa giochiamo nelle ultime gare di campionato. Questo ci dà una certezza”. Lo ha detto il Chief Football Officer della Juventus Francesco Calvo, intervistato da Sky Sport prima della gara L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 16 marzo 2023) “Il ricorso il 19? Èavere una data, èper la squadra e perquando avrà una risposta definitiva e pernelle ultime gare di campionato. Questo ci dà una certezza”. Lo ha detto il Chief Football Officer dellantus Francesco, intervistato da Sky Sport prima della gara L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

