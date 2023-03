Juve, Calvo: «Pogba è il primo a non essere contento» (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Francesco Calcio prima del Calcio d’inizio della sfida tra Fribugo e Juve, sfida di ritorno di Europa League Francesco Calvo, Chief Football Officer della Juve a Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Friburgo. DATA UDIENZA – «È importante avere una data, così la squadra saprà quando avrà una risposta definitiva e per cosa stiamo combattendo». Pogba– «È il primo a non essere contento, della stagione e di quest’ultimo infortunio. Quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato in negativo. Ho letto sui giornali che avremmo deciso di scaricarlo: assolutamente no. Paul è arrivato ragazzo da noi e per lui la Juventus è una famiglia. Noi lo vediamo che si impegna e lo aspettiamo sul campo. Crediamo tanto in ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 marzo 2023) Le parole di Francesco Calcio prima del Calcio d’inizio della sfida tra Fribugo e, sfida di ritorno di Europa League Francesco, Chief Football Officer dellaa Sky Sport prima della sfida di Europa League contro il Friburgo. DATA UDIENZA – «È importante avere una data, così la squadra saprà quando avrà una risposta definitiva e per cosa stiamo combattendo».– «È ila non, della stagione e di quest’ultimo infortunio. Quando si parla di grandi giocatori tutto viene enfatizzato in negativo. Ho letto sui giornali che avremmo deciso di scaricarlo: assolutamente no. Paul è arrivato ragazzo da noi e per lui lantus è una famiglia. Noi lo vediamo che si impegna e lo aspettiamo sul campo. Crediamo tanto in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _Morik92_ : #Calvo a Sky: 'Pogba? È il primo a non esser contento di questa situazione. Quando si parla di grandi giocatori vie… - Dibbello : RT @SCUtweet: #Calvo a SKY ?? Ricorso al Collegio di Garanzia il 19 Aprile? È importante per la squadra conoscere ora la data. #Pogba? Il p… - calciomercatoit : ??? #Juve, #Calvo sul nuovo infortunio di #Pogba: 'Sa benissimo cosa ci aspettiamo, parliamo col calciatore tutti i… - juve_magazine : JUVENTUS - Calvo: 'Pogba è il primo ad essere deluso della situazione' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Juve, Calvo: «Sentenza il 19 aprile? Importante sapere per cosa giochiamo»: “Il ricorso il 19… -