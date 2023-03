Juve, Allegri se la prende con gli attaccanti: 'Cattive scelte, sono tutti contropiedisti tranne uno!' (Di giovedì 16 marzo 2023) Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato a Sky dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Friburgo con reti di Vlahovic e Chiesa... Leggi su calciomercato (Di giovedì 16 marzo 2023) Il tecnico dellantus Massimilianoha parlato a Sky dopo la vittoria per 2-0 sul campo del Friburgo con reti di Vlahovic e Chiesa...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - Gazzetta_it : Kostic e Danilo gli instancabili di Allegri. Ma anche Rabiot non si ferma mai #Juve - ZZiliani : E va bene che alla #Juventus sono abituati a comportarsi così da sempre, ma che lo facciano anche gli avvocati mi s… - ImperialeFlavio : @vince_abba Per curiosità, cosa pensi di Allegri e di questa Juve in generale come gioco e come risultati? - sportli26181512 : Juve, Allegri se la prende con gli attaccanti: 'Cattive scelte, sono tutti contropiedisti tranne uno!': Il tecnico… -