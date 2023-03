Juve ai quarti di Europa League | Friburgo espugnata 0-2

(Di giovedì 16 marzo 2023) Bastano un rigore di Vlahovic e uno squillo di Chiesa nel finale. Vecchia Signora in superiorità numerica per un tempo, ma che fatica

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DiegoDeLucaTwit : #Napoli, #Milan, #Inter: in Europa viene positivamente accolto il ritorno di tre italiane ai quarti di #Champions.… - tuttosport : LA JUVE VOLA AI QUARTI DI EUROPA LEAGUE ?? I bianconeri vincono 2-0 anche a Friburgo grazie alla rete di Vlahovic d… - GiovaAlbanese : #Vlahovic e #Chiesa tornano al gol e la #Juve passa anche a Friburgo. Prossima tappa: quarti di finale di #UEL ?… - Fprime86 : RT @LeonettiFrank: La Juve va ai quarti di Europa League battendo 2-0 il Friburgo. Un secondo tempo pigro, solo il lampo del gol di Chiesa… - FabrizioPillo : Si va ai quarti di #EuropaLeague Daje ???????? e non rompete il cazzo sulla competizione o altro! #juve #FriburgoJuve… -

... staccando il pass per idi Europa League. Gatti in azione - Calciomercato.itLe buone ... Holer 5 - Gravita troppo lontano dalla porta, fa il solletico alla difesa della. Gatti non gli ...Lava a segno allo scadere dei due tempi, prima con Vlahovic e poi con Chiesa, batte 2 - 0 in trasferta il Friburgo e si qualifica aidi Europa League. Vlahovic torna al gol esattamente un ......- Friburgo 1 - 0, Fiorentina - Sivasspor 1 - 0, Roma ok Laarchivia la pratica Friburgo ... portano a casa la qualificazione aidi finale di Europa League segnando anche nel recupero ...

Europa League, le possibili avversarie della Juventus ai quarti Sky Sport

La Juve che conquista i quarti di finale di Europa League espugnando il campo del Friburgo - successo grazie ad un penalty pure calciato male dal redivivo a metà Dusan Vlahovic e assolo di Chiesa - ...AGI - Dopo la vittoria di misura nella gara d'andata all'Allianz Stadium, la Juventus si ripete anche al ritorno contro il Friburgo e si qualifica ai quarti di finale di Europa League. All'Europa-Park ...