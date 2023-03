Julio Cesar | «Onana fantastico a Porto | cresciuto! Avevo dei dubbi»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 16 marzo 2023)si esprime sue sulla gara disputata a. Il portiere dell’Inter è stato il migliore in campo a detta sua. L’eroe del Triplete ha visto in lui grande crescitasu Prime Video è ritornato sul match di: «Mi è piaciuta la difesa, l’Inter non ha giocato bene ma ha giocato col risultato dell’andata. Ha accettato molto il gioco delè stato il migliore. Incredibile la parata nel finale.c’era sin dall’inizio con quella parata nel primo tempo, ma quella all’ultimo è decisiva e più difficile. Alla Maignan col Tottenham. Lui è cresciuto tanto e io mi sto ricredendo, non mi fidavo molto. Ci vuole tempo per indossare la casacca ...