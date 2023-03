Joey Di Stefano e Rina | età | sposati | figli e biografia dei coreografi

(Di giovedì 16 marzo 2023)Di(CateDi Liberto) sono una coppia didivenuta famosa grazie ai social network. Hanno rispettivamente 41 e 37 anni di età.Dietà,sono due insegnanti di ballo originari di Ramacca, in provincia di Catania. La loro scuola di ballo si ... TAG24.

JOEY DI STEFANO CHE BALLA BELLISSIMA DA CATTELAN CON LA CELENTANO DAVANTI

A quel punto il conduttore ha presentato in studio Joey Di Stefano e sua moglie Rina. Per chi non lo conoscesse, lui è il coreografo siciliano che, insieme alla sua dolce compagna, è diventato ...

Altro che passi da “villa Arzilla”. Joey Di Stefano ci spiega il fenomeno della social dance, metodo di insegnamento che “spacca per la sua accessibilità”, e che non conosce confini. E la svolta con l ...