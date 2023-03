Joe Biden potrebbe rifiutare l’invito all’incoronazione di re Carlo (Di giovedì 16 marzo 2023) È improbabile che quando re Carlo III sarà formalmente incoronato nell’abbazia di Westminster il 6 maggio, ci sarà anche il presidente Joe Biden. La notizia, che ha fatto il giro dei principali canali media inglesi, riporta il parere di due persone che conoscono da vicino i piani del Presidente degli Stati Uniti d’America. Il capo di Stato americano ottantenne sarà in visita ufficiale in Irlanda per il 25esimo anniversario dell’Accordo del Venerdì Santo solo poche settimane prima. Ma sembra che il Presidente Biden non tornerà nel Regno Unito anche per prendere parte alla solenne cerimonia. La Casa Bianca dovrebbe mandare qualcun altro a prendere il suo posto e rappresentarlo per l’occasione. La fonte vicina al Presidente, che ha deciso di rimanere anonima, ha affermato: “Non sembra essere un evento a cui parteciperà Joe ... Leggi su velvetmag (Di giovedì 16 marzo 2023) È improbabile che quando reIII sarà formalmente incoronato nell’abbazia di Westminster il 6 maggio, ci sarà anche il presidente Joe. La notizia, che ha fatto il giro dei principali canali media inglesi, riporta il parere di due persone che conoscono da vicino i piani del Presidente degli Stati Uniti d’America. Il capo di Stato americano ottantenne sarà in visita ufficiale in Irlanda per il 25esimo anniversario dell’Accordo del Venerdì Santo solo poche settimane prima. Ma sembra che il Presidentenon tornerà nel Regno Unito anche per prendere parte alla solenne cerimonia. La Casa Bianca dovrebbe mandare qualcun altro a prendere il suo posto e rappresentarlo per l’occasione. La fonte vicina al Presidente, che ha deciso di rimanere anonima, ha affermato: “Non sembra essere un evento a cui parteciperà Joe ...

