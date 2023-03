Jeremy Renner condivide un adorabile messaggio del nipote dopo l' incidente

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 16 marzo 2023) L'attoreha condiviso online l'scritto da suol'avvenuto a Capodanno, quando uno spazzaneve ha investito la star della Marvel.ha condiviso unbiglietto scritto da suoin cui si fa riferimento all'subito dalla star della Marvel a Capodanno. L'interprete di Occhio di Falco sta attualmente impegnandosi per riuscire fisicamente a superare i traumi subiti quando lo spazzaneve che stava usando per liberare la strada dalla neve lo ha investito. Ildi, come svela la foto condivisa su Instagram, ha scritto: "Sono davvero ...