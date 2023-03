Jennifer Lopez star di Unstoppable, film prodotto da Ben Affleck e Matt Damon (Di giovedì 16 marzo 2023) Il film Unstoppable, che sarà realizzato dalla casa di produzione di Ben Affleck e Matt Damon, avrà Jennifer Lopez tra i suoi protagonisti. Jennifer Lopez sarà la protagonista di Unstoppable, un nuovo film che verrà prodotto dal marito Ben Affleck e da Matt Damon, tramite la loro Artists Equity. Il progetto si ispira a una storia realmente accaduta e segnerà il debutto alla regia di William Goldenberg, già montatore di Argo e Air. Unstoppable racconterà quanto accaduto ad Anthony Robles, atleta nato senza una gamba che è riuscito a conquistare un titolo nazionale nella lotta libera mentre frequentava ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 marzo 2023) Il, che sarà realizzato dalla casa di produzione di Ben, avràtra i suoi protagonisti.sarà la protagonista di, un nuovoche verràdal marito Bene da, tramite la loro Artists Equity. Il progetto si ispira a una storia realmente accaduta e segnerà il debutto alla regia di William Goldenberg, già montatore di Argo e Air.racconterà quanto accaduto ad Anthony Robles, atleta nato senza una gamba che è riuscito a conquie un titolo nazionale nella lotta libera mentre frequentava ...

