Jannik Sinner | che impresa | ora è ufficiale

(Di giovedì 16 marzo 2023)ha raggiunto un importante risultato a Indian Wells con la qualificazione ai quarti di finale del primo Masters stagionale Con la vittoria ottenuta in due set contro Wawrinka,si è qualificato ai quarti di finale dell’Atp di Indian Wells, il primo Masters Mille della stagione in corso in California.(grantennistoscana.it)Nessun tennista italiano prima diera arrivato tra i migliori otto ad Indian Wells, torneo che, per prestigio e importanza, è considerato una sorta di quinto Slam. Un traguardo storico, dunque, che oraspera di migliorare ulteriormente, provando a raggiungere la sua seconda semifinale in un Mille dopo quella ottenuta a Miami nel 2021. Per riuscirci,dovrà ...

Una partita tutta da seguire. A Indian Wells, ai quarti di finale, si affrontano Taylor Fritz e: il campione della passata edizione (in finale contro Nadal) e colui che sogna di vincere il primo Masters 1000 della carriera, dopo esserci andato a un passo due anni fa con la finale ...Non prima delle 23:00 toccherà invece a. L'altoatesino è diventato il primo italiano a raggiungere i quarti di finale a Indian Wells, ma non ha intenzione di fermarsi. Per spingersi ...I nomi sono ovviamente quelli di- impegnato nella tarda serata odierna contro Taylor Fritz ad Indian Wells - Matteo Berrettini , Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego . Saranno cinque anche ...

Jannik Sinner si qualifica per la prima volta in carriera ai quarti di finale del torneo Atp Masters 1000 di Indian Wells 2023 (cemento, montepremi 8.800.000…