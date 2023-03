J-Ax a caccia di talenti in 88 quartieri di Milano: “Dalla periferia sentivo la bramosia e la fame, che chi ha già raggiunto la circonvallazione non ha” (Di giovedì 16 marzo 2023) Promuovere il territorio, Dalla periferia al centro. Nessuno escluso e “senza distinzione di generi di alcun tipo”, come ha affermato il direttore artistico J-Ax. È stato presentato a Palazzo Reale a Milano il contest musicale “Back to talent” che si pone come obbiettivo individuare talenti musicali negli 88 quartieri di Milano. Tra i promotori dell’iniziativa Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri milanesi Lirico Giorgio Gaber e Nazionale. Nella commissione artistica ci sono Stefania Rocca, Chiara Noschese e Roberto Razzini, amministratore delegato di Sony Music Publishing. Sia il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che l’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi si augurano che questa iniziativa sia solo il primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 16 marzo 2023) Promuovere il territorio,al centro. Nessuno escluso e “senza distinzione di generi di alcun tipo”, come ha affermato il direttore artistico J-Ax. È stato presentato a Palazzo Reale ail contest musicale “Back to talent” che si pone come obbiettivo individuaremusicali negli 88di. Tra i promotori dell’iniziativa Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment e direttore dei teatri milanesi Lirico Giorgio Gaber e Nazionale. Nella commissione artistica ci sono Stefania Rocca, Chiara Noschese e Roberto Razzini, amministratore delegato di Sony Music Publishing. Sia il sindaco di, Giuseppe Sala, che l’assessore comunale alla Cultura, Tommaso Sacchi si augurano che questa iniziativa sia solo il primo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: J-Ax: 'A caccia di talenti nascosti nei quartieri di Milano, la città dove la musica è di casa' - rep_milano : J-Ax: 'A caccia di talenti nascosti nei quartieri di Milano, la città dove la musica è di casa' - omniadigitale : La Città della Pizza edizione 2023 a caccia di talenti, si aprono le selezioni nelle cinque città italiane per chiu… - VenetoEst : Meccanica: il paradosso dei profili «STEM» in Veneto. 25mila assunzioni nel 2022 ma per il 70% non c'è il candidato… - AxxMassimo : @CalcioArg Siamo alla 'frutta' e Mancini va a caccia di ' Passaporti' Bastava più chiedere a Oriali che faceva prim… -