Italiane in Champions | stagione eccelsa | 3 nelle prime 8 Non accadeva da 17 anni

Roma, 16 mar – Le squadre Italiane brillano – finalmente – in Champions League. Come non accadeva da ben 17 anni, sotto il peso di una crisi economica – ma anche gestionale – mai vista prima nella storia del calcio nazionale. Italiane in Champions, 3 su 8: stagione impeccabile Erano risultati nell'aria, inutile negarlo, e noi stessi li avevamo paventati. Siamo lontani dai bei tempi andati in cui si dominava a tutto campo nelle competizioni europee, sia ben chiaro. Nessuna delle tre qualificate ha rose paragonabili alla concorrenza, neanche il Napoli, ovvero la formazione più forte e più spettacolare tra quelle Italiane in competizione. Però è indubbio che, soprattutto sul fronte azzurro, si sia dimostrata tanta qualità e anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Se il #Napoli farà il suo dovere, con 3 italiane su 8 il rischio di un #InterMilan, #MilanNapoli o #NapoliInter è a… - OptaPaolo : 3 - Tre squadre italiane si sono qualificate ai quarti di finale di Champions League per la prima volta dal 2005/06… - romeoagresti : #Szczesny: 'Sono contento che le squadre italiane siano andate avanti in Champions, è bello per il calcio italiano,… - Lucyluciana94 : RT @PompeoFazio: Tre squadre italiane ai quarti della #Champions come non accadeva da tempo. Non c'è la #Juventus. Non è un caso. Il suo do… - dilorenziano : E comunque ci sono 3 italiane su 8 squadre ai quarti di Champions. Eppure dei miei amici su questo social hanno af… -