Italia, prove di alleanza con Giappone e Regno Unito in chiave militare (Di giovedì 16 marzo 2023) prove di alleanza tra Italia, Giappone e Regno Unito in chiave militare. È terminato con questo esito l'incontro avvenuto a Tokyo. Hanno partecipato il ministro Italiano della Difesa Guido Crosetto con gli omologhi del Giappone Yasukazu Hamada e del Regno Unito Ben Wallace. Il focus del summit è stato il rafforzamento del partenariato tra i tre Paesi e in particolare la firma del programma Global Combat Air Programme (GCAP). Un programma frutto del Memorandum of Cooperation (MoC) firmato lo scorso 16 dicembre. In che cosa consiste il Global Combat Air Programme Il Programma nasce lo scorso 9 dicembre del 2022 quando i capi dei governi di Italia, ...

